Picarelli in silenzio per Sharon | fiaccolata e ricordo commosso

Nelle strade di Picarelli si è svolta una fiaccolata in memoria di Sharon Maccanico, una ragazza di 15 anni deceduta lo scorso gennaio in Nuova Zelanda a causa di una frana che ha coinvolto anche il suo fidanzato. La comunità si è riunita in un momento di raccoglimento, mantenendo il silenzio in segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia della giovane. L'evento si è concluso con un ricordo condiviso tra i presenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un silenzio carico di emozione ha attraversato le strade di Picarelli. La comunità si è stretta nel ricordo di Sharon Maccanico, la 15enne tragicamente scomparsa lo scorso gennaio in Nuova Zelanda insieme al fidanzato Max, vittime di una frana. La fiaccolata, organizzata dai cittadini e dalla parrocchia, è partita dalla chiesa del quartiere. Qui è stata celebrata una messa in suffragio. Un momento intenso e partecipato, in cui il dolore si è unito al bisogno di stare insieme, condividere il ricordo e offrire conforto alla famiglia. Durante la cerimonia è stato annunciato il conferimento di una laurea honoris causa alla memoria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Picarelli in silenzio per Sharon: fiaccolata e ricordo commosso Notizie correlate Picarelli ricorda Sharon Maccanico a tre mesi dalla scomparsa: messa e fiaccolata in sua memoriaSono trascorsi tre mesi da quando la notizia della frana in Nuova Zelanda sconvolse profondamente la comunità di Picarelli. Picarelli si ferma per Sharon: il commosso tributo alla “stella dell’Hip Hop”Tra palloncini bianchi e "cuori di luce", centinaia di persone hanno celebrato un funerale simbolico in contemporanea con le esequie in Oceania,... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Avellino, una fiaccolata per Sharon tre mesi dopo la tragedia; Picarelli in silenzio per Sharon: fiaccolata e ricordo commosso.