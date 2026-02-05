Picarelli si ferma per Sharon | il commosso tributo alla stella dell’Hip Hop

I residenti di Picarelli si sono riuniti ieri in silenzio per ricordare Sharon, la stella dell’Hip Hop che ha lasciato questa terra. La frazione ha reso omaggio con palloncini bianchi, sfidando la pioggia, e un silenzio che ha parlato più di mille parole. Una giornata di emozioni e ricordi per onorare una ragazza che aveva saputo conquistare il cuore di tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il silenzio della frazione di Picarelli è stato interrotto ieri solo dal battito dei cuori e dal fruscio dei palloncini bianchi che hanno sfidato la pioggia per salire in cielo. La comunità avellinese si è riunita nella chiesa del Santissimo Salvatore per onorare la memoria di Sharon Maccanico, la quindicenne la cui vita è stata spezzata da una tragica frana in Nuova Zelanda lo scorso gennaio. La piccola chiesa di frazione non è riuscita a contenere la folla immensa giunta da ogni parte della città e oltre. " La parrocchia è diventata casa di tutti nel nome e nel ricordo di Sharon ", ha sottolineato Don Antonio Dente durante un'omelia toccante, cercando di dare un senso a un vuoto che appare incolmabile.

