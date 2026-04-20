Picarelli ricorda Sharon Maccanico a tre mesi dalla scomparsa | messa e fiaccolata in sua memoria

A tre mesi dalla tragedia in Nuova Zelanda, la comunità di Picarelli si è riunita per ricordare Sharon Maccanico con una cerimonia religiosa e una fiaccolata. La frana ha causato la perdita di vite umane e ha provocato grande dolore tra i residenti. La messa e il corteo luminoso sono stati momenti di commemorazione per onorare la memoria delle persone coinvolte.

Sono trascorsi tre mesi da quando la notizia della frana in Nuova Zelanda sconvolse profondamente la comunità di Picarelli. In quella tragedia perse la vita la piccola Sharon Maccanico, insieme al suo fidanzatino Max, lasciando un dolore immenso nella famiglia e in quanti le volevano bene.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Nuova Zelanda, tragico epilogo per Sharon Maccanico: il dolore di PicarelliÈ stato ritrovato il corpo di Sharon Maccanico, quindicenne di Picarelli, frazione di Avellino, dispersa da una settimana sotto i detriti della frana... Leggi anche: Scomparsa in Nuova Zelanda: la comunità di Picarelli non abbandona Sharon Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A tre mesi dalla tragedia, la comunità si stringe nel ricordo di Sharon; A tre mesi dalla tragedia la comunità si stringe nel ricordo di Sharon. Picarelli ricorda Sharon Maccanico: il 22 aprile messa e fiaccolata in sua memoriaSono trascorsi tre mesi da quando la notizia della frana in Nuova Zelanda sconvolse profondamente la comunità di Picarelli. In quella tragedia perse la vita la piccola Sharon Maccanico, insieme al suo ... irpinianews.it Sharon Maccanico morta in Nuova Zelanda, l'abbraccio della comunità PicarelliLa comunità di Avellino si ferma per ricordare Sharon Maccanico, la quindicenne originaria della frazione Picarelli tragicamente scomparsa dieci giorni fa a seguito della frana che ha colpito il ... ilmattino.it Picarelli ricorda Sharon Maccanico: messa e fiaccolata per la 15enne vittima della frana in Nuova Zelanda - facebook.com facebook