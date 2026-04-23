Piazza Saione trilogia horror | dal green al grigio traffico in tre atti

Il Comitato Alberi Saione ha diffuso un comunicato stampa in cui presenta il terzo progetto di riqualificazione di Piazza Saione. Nel testo vengono analizzati tre diversi scenari per l’area, descrivendo un passaggio dal colore “green” a una visione più grigia e trafficata. La comunicazione si apre con l’affermazione che si parte sempre dai documenti ufficiali, lasciando intendere un’attenzione particolare alla trasparenza e alla documentazione ufficiale.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa Comitato Alberi Saione Simona Coradeschi e Andrea Ricci Signore e signori, ecco a voi il terzo progetto di Piazza Saione. Terzo, sì: alla terza si dice che sia quella buona. Evidentemente non ad Arezzo, dove invece si punta al sequel infinito, stile saga estiva ma senza lieto fine. Nel glorioso anno 2024, orde di cittadini – veri, in carne e ossa, non figuranti – si radunarono attorno al Comitato Alberi sognando una piazza pedonale, verde, vivibile. Addirittura, udite udite, il sindaco Alessandro Ghinelli sembrava aver visto la luce: meno traffico, più persone.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Piazza Saione, trilogia horror: dal “green” al “grigio traffico” in tre atti Notizie correlate «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione». Leggi anche: "Un libro a Palazzo Pretorio". La trilogia horror di Leonardi Altri aggiornamenti «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione»Arezzo, 20 aprile 2026 – «Piazza Saione: rispettare la partecipazione del popolo di Saione». La nota di Demos, Osservatorio cattolici democratici. «La ristrutturazione, una novella dello stento aretin ... lanazione.it Saione, via ai lavori della rinascita. La nuova piazza pronta entro il 2026di Gaia PapiAREZZOSono ufficialmente partiti lunedì i lavori per la riqualificazione di piazza Saione, uno dei progetti più attesi – e discussi – del piano di rigenerazione urbana di Arezzo. Il ... lanazione.it