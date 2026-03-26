Sabato 28 marzo alle 17.30 si terrà un evento a Palazzo Pretorio dedicato alla presentazione della trilogia horror di Graziano Lonardi, intitolata ‘Il lupo sotto la pelle’. La serata si svolgerà nella sala del palazzo, dove l’autore illustrerà il suo lavoro letterario incentrato su temi legati al genere horror.

Torna un nuovo appuntamento con ‘Un libro a Palazzo Pretorio’. Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, la sala del Palazzo ospiterà Graziano Lonardi, che presenterà la sua trilogia horror ‘ Il lupo sotto la pelle ’. A dialogare con l’autore, dopo l’introduzione della vicesindaca di Rapolano Terme Gianna Trapassi, sarà Filomena Cataldo, project letteraria, blogger freelance e docente ANFIS. All’incontro sarà presente anche Simona Merlo, giornalista e scrittrice. Graziano Lonardi, nato a Ravenna nel 1963, si è avvicinato alla scrittura in anni recenti, distinguendosi subito nel panorama narrativo di genere. Il suo primo romanzo, Il lupo sotto la pelle (2024), ha ottenuto un importante riconoscimento vincendo, pochi mesi dopo la pubblicazione, il contest organizzato dal portale specializzato Thriller Life. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un libro a Palazzo Pretorio". La trilogia horror di Leonardi

Articoli correlati

Dorando, la mascotte di Palazzo PretorioA Palazzo Pretorio arriva Dorando: è la nuova mascotte del museo, nella forma di un simpatico cartoon, ideata per coinvolgere i piccoli visitatori e...

The Strangers – Chapter 3: il trailer ribalta l’intera trilogia horror di Renny HarlinIl nuovo trailer di The Strangers - Chapter 3 mostra un capitolo finale molto più feroce e imprevedibile del previsto, con un confronto che promette...

Approfondimenti e contenuti su Palazzo Pretorio

Temi più discussi: A Palazzo Pretorio arriva Dorando: la mascotte che fa scoprire l’arte ai bambini; Poetico 2025/26: tappa a Terra del Sole. Antonella Anedda a Palazzo Pretorio e visita guidata straordinaria alle carceri medicee; Rapolano Terme: Lonardi presenta ‘Il lupo sotto la pelle; Sondrio Primavera - Fiera del Biologico della Montagna Alpina.

Un libro a Palazzo Pretorio. La trilogia horror di LeonardiTorna un nuovo appuntamento con ‘Un libro a Palazzo Pretorio’. Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, la sala del Palazzo ospiterà Graziano Lonardi, che presenterà la sua trilogia horror ‘Il lupo sotto la p ... lanazione.it

Al Palazzo Pretorio di Rapolano protagonista l’horror insieme a Graziano LonardiRAPOLANO TERME. Torna un nuovo appuntamento con ‘Un libro a Palazzo Pretorio’. Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, la sala del Palazzo ospiterà Graziano Il nuovo appuntamento di Un libro a palazzo Pretor ... ilcittadinoonline.it

Il 4 aprile sotto il Loggiato di palazzo Pretorio apre il Villaggio di Pasqua. A cura di Acchiappasogni APS. L’evento è inserito nel Vivi Lucca 2026. Il Loggiato di palazzo Pretorio si trasforma ancora una volta in un luogo di festa e magia per bambini e famiglie: il - facebook.com facebook

Arriva Dorando: la nuova mascotte di Palazzo Pretorio, che coinvolgerà i piccoli visitatori invitandoli ad un dialogo con il percorso espositivo e tattile del #museo. Per presentare la novità è in programma un evento gratuito dedicato ai bimbi, sabato 21 x.com