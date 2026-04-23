PianoSalernoForte | Antonio Pompa-Baldi in concerto al Teatro Pasolini
Venerdì 24 aprile alle 20.00 si terrà l'ultimo appuntamento del festival pianistico PianoSalernoForte al Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno. Per l'occasione, sarà in concerto Antonio Pompa-Baldi. La manifestazione si avvicina alla conclusione con questa esibizione, che si svolgerà in un teatro cittadino. L’evento è stato annunciato come parte del cartellone della rassegna musicale.
Il festival pianistico PianoSalernoForte giunge alla sua conclusione venerdì 24 aprile alle ore 20.00 al Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno. L'ultimo appuntamento della rassegna vede sul palco il pianista Antonio Pompa-Baldi con un programma interamente dedicato al rapporto tra composizione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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