PianoSalernoForte | Sandro De Palma suona Schubert e Beethoven al Teatro Pasolini

Il 16 aprile alle 20, il Teatro Pasolini di Salerno ospiterà il secondo concerto della rassegna PianoSalernoForte. Il pianista Sandro De Palma eseguirà brani di Schubert e Beethoven, portando sul palco un repertorio classico. L’evento, che si svolge nel tradizionale spazio teatrale, vede la partecipazione di un musicista noto per le sue interpretazioni. La serata si inserisce in una serie di appuntamenti dedicati alla musica per pianoforte.

Il pianista Sandro De Palma sarà il protagonista del secondo appuntamento della rassegna PianoSalernoForte, in programma giovedì 16 aprile alle ore 20 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno. L’evento, ideato da Costantino Catena e organizzato dall’Associazione Gestione Musica, propone un.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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