Piano Rifiuti Lazio 2026-2031 la Ciociaria asse portante per la chiusura del ciclo regionale

Il Piano Rifiuti Lazio 2026-2031 individua la provincia della Ciociaria come punto centrale per il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti nella regione. Dopo più di un decennio dal collasso del sistema causato dalla chiusura di un importante impianto di trattamento, l’obiettivo è arrivare all’autosufficienza regionale e garantire la chiusura definitiva di questa fase. La strategia coinvolge interventi e investimenti specifici per rafforzare l’intera filiera.

Raggiungere l'autosufficienza regionale e chiudere definitivamente il ciclo dei rifiuti, tredici anni dopo il collasso del sistema causato dalla chiusura di Malagrotta. È questo l'obiettivo primario del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Lazio 2026-2031) approvato dalla Giunta.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Rifiuti, la Regione approva il nuovo Piano: Lazio verso l’autosufficienza entro il 2031Roma, 22 aprile 2026 – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza... Leggi anche: Piano rifiuti della Regione Lazio, i siti dei nuovi impianti di smaltimento: in funzione entro il 2031 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: | Regione Lazio | Presentato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti del Lazio; Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia; Piano Rifiuti Lazio 2026-2031, la Ciociaria asse portante per la chiusura del ciclo regionale; Lazio, via libera al piano rifiuti: verso l’autonomia nella gestione. Il nuovo piano di rifiuti della Regione LazioROMA – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento, 13 anni dopo la cessazione dei c ... online-news.it Piano rifiuti Lazio 2026-2031, la Regione punta all’autosufficienza a 13 anni dalla chiusura di MalagrottaLa Regione Lazio approva il nuovo Piano rifiuti 2026-2031: due ATO, nuovi impianti, più differenziata e obiettivo autosufficienza entro il 2028. ilquotidianodellazio.it Nella Giornata della Terra, che ricade oggi, il Lazio approva il nuovo piano rifiuti: al centro lo scontro sul termovalorizzatore di Santa Palomba e le critiche dei comitati #castellinotizie - facebook.com facebook Rocca (Lazio) su gestione rifiuti: Anni precedenti ci sono state criticità, nuovo piano le risolve - Il video x.com