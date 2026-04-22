Due consiglieri comunali hanno messo in discussione la validità del nuovo piano regolatore del porto di Catania, sollevando dubbi sui confini e sulla sua legittimità. La questione viene sollevata in un momento in cui la Commissione della Camera si sta preparando a votare sul tema. La discussione riguarda aspetti tecnici e amministrativi legati alle modifiche del piano.

I consiglieri comunali Bonaccorsi e Ciancio hanno sollevato interrogativi urgenti sulla validità del nuovo piano regolatore del porto di Catania, proprio mentre la Commissione della Camera si prepara al voto. La questione tocca punti nevralgici che riguardano l'estensione delle aree portuali, la tutela ambientale e la coerenza dei dati tecnici utilizzati per pianificare lo sviluppo della zona costiera. Le criticità emerse, che hanno già portato alla presentazione di diversi ricorsi presso il Tar .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto di Catania: allarme sul piano regolatore, dubbi sui confini

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