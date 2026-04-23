Il 30 aprile, Piacenza si prepara a ospitare un evento musicale con 35 studenti del Conservatorio Nicolini che si esibiranno nelle piazze della città. La manifestazione coinvolge musicisti provenienti dall’istituto e vedrà le loro performance in diversi punti pubblici, creando un’atmosfera vibrante e dinamica. L’iniziativa si inserisce in un calendario di eventi dedicati al jazz, con l’obiettivo di portare la musica dal vivo nelle aree più frequentate.

? Cosa sapere Il 30 aprile 35 studenti del Conservatorio Nicolini suoneranno nelle piazze di Piacenza.. L'evento Jazz off Campus 2026 celebra l'International Jazz Day con il Piacence Jazz Club.. Il 30 aprile prossimo, il centro storico di Piacenza accoglierà i concerti itineranti del Jazz off Campus 2026, un evento che porterà circa 35 studenti del Conservatorio Nicolini a suonare nelle piazze della città tra le ore 16 e le 19 e 30. La manifestazione, nata dalla sinergia tra il Dipartimento di Jazz del Conservatorio e il Piacence Jazz Club, trasformerà due angoli storici in palcoscenici all’aperto: Piazza San Francesco e la Piazzetta delle Grida, situata nei pressi di Piazza Cavalli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza si accende di Jazz: 35 musicisti invadono le piazze

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