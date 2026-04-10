Sanremo si accende di folklore | la musica popolare conquista le piazze

Questa mattina, le vie principali di Sanremo si sono riempite di suoni e colori grazie a una parata di gruppi musicali della tradizione popolare. La manifestazione ha coinvolto diverse formazioni che hanno portato in piazza strumenti e canzoni tipiche del folclore locale, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La presenza di queste esibizioni ha trasformato il centro della città in un palcoscenico all’aperto dedicato alla musica tradizionale.

Questa mattina, le strade del cuore di Sanremo sono state animate da una vivace parata di gruppi musicali popolari. Via Matteotti si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo diverse bande folkloristiche giunte da vari comuni per offrire canti e danze legate alle proprie tradizioni locali. La partecipazione della cittadinanza è stata massiccia, con una folla entusiasta che ha seguito le esibizioni lungo il percorso della sfilata. Il valore della musica oltre la stagione dei gr . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo si accende di folklore: la musica popolare conquista le piazze Alberobello accende il Falò di San Giuseppe: musica popolare, tradizione e sapori locali in Largo MartellottaAd Alberobello torna il Falò di San Giuseppe: il 19 marzo musica dei Terraròss, gastronomia locale e tradizione popolare in Largo Martellotta. Leggi anche: Sanremo: tra Disco Night e Old West, Costa Toscana si accende a ritmo di musica Temi più discussi: Sanremo, il Mediterranée inaugura con Pago e una regia d’eccellenza; Arriva il semaforo bianco: cos’è la quarta luce e come cambia il traffico urbano; Canzonissima, pagelle: Arisa ex zerbina libera (8) Moro e l'acqua calda di Milly (9) Jalisse Sanremo col binocolo (4) Elettra maestra di...; Si accende lo scontro politico, Di Rosa attacca La Vardera: Basta propaganda e ricostruzioni false. Festival di Sanremo – Quando l’Italia si ferma ad ascoltareSe c’è un appuntamento capace di paralizzare l’Italia intera per cinque serate consecutive, quello è il Festival di Sanremo. Non è solo una gara musicale: è un rito collettivo che dal 1951 scandisce i ... tvzoom.it Sanremo Pride, MIA Arcigay Imperia replica a Ventimiglia (Futuro Nazionale): Visione distorta della società. È un volano economicoSi accende il dibattito a Sanremo attorno al contributo di 3.500 euro destinato al Sanremo Pride 2026. Dopo le dichiarazioni del consigliere Daniele Ventimiglia, che ha parlato di soldi pubblici ... rivieratime.news Guardate che scempio stanno compiendo a Sanremo : l’amministrazione comunale ha dato via all’abbattimento di ottanta pini meravigliosi per rifare un dannato marciapiede!! Questo è un attentato alla nota salute, ma vi rendete conto della follia!! Ottanta p - facebook.com facebook Dopo il Premio della Critica e il settimo posto al Festival di Sanremo con "Stupida sfortuna", #Fulminacci riparte da Roma, la sua città. Tutto esaurito ieri al Palazzo dello Sport per la prima data del suo "Palazzacci Tour". @TimisoaraPinto #GR1 x.com