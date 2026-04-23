Phishing 4.500 euro sulla carta e nessuna prova | assolto

Un uomo accusato di concorso in frode informatica è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Avellino. La vicenda riguardava un episodio di phishing, con un'ipotetica perdita di 4.500 euro sulla carta di un individuo, ma non sono state trovate prove a sostegno dell'accusa. La decisione è stata presa dal giudice monocratico, che ha concluso il procedimento senza condanne.