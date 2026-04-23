Phishing 4.500 euro sulla carta e nessuna prova | assolto
Un uomo accusato di concorso in frode informatica è stato assolto con formula piena dal Tribunale di Avellino. La vicenda riguardava un episodio di phishing, con un'ipotetica perdita di 4.500 euro sulla carta di un individuo, ma non sono state trovate prove a sostegno dell'accusa. La decisione è stata presa dal giudice monocratico, che ha concluso il procedimento senza condanne.
Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha assolto con formula piena un uomo chiamato a rispondere di concorso in frode informatica. Sul suo conto postale, nel novembre del 2021, erano confluiti 4.500 euro sottratti a una vittima attraverso un attacco di phishing. Non è stato sufficiente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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