Carta del docente Ancodis critica | Riduzione di 117 euro scelta politica Rispristinare importo di 500 euro

L’Ancodis ha criticato la decisione di ridurre di 117 euro l’importo della Carta del docente per l’anno scolastico 20252026, definendola una scelta politica. La determinazione dell’importo è stata resa nota recentemente e si parla di un nuovo valore stabilito per l’anno in corso. La questione riguarda la richiesta di ripristinare l’importo a 500 euro, come era in passato.

La determinazione dell’importo della Carta del docente per l’anno scolastico 20252026, fissato a 383 euro, suscita la critica dell’Ancodis – Associazione nazionale collaboratori dirigenti scolastici e figure di sistema, che parla di una riduzione significativa rispetto alla cifra originariamente prevista dalla normativa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

