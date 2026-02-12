Lorenzo Rovagnati e la tragedia dell’elicottero | un errore umano all’origine dello schianto

Un elicottero è caduto a Biassono, schiantandosi poco dopo il decollo. Le prime indagini indicano che si è trattato di un errore umano, e il velivolo non avrebbe mai dovuto alzarsi in volo. La tragedia è avvenuta questa mattina, e ancora non si conoscono le cause precise. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per i piloti.

Biassono (Monza), 12 febbraio 2026 – Quell'elicottero non si sarebbe mai dovuto alzare in volo. Secondo il Codice della navigazione, il velivolo non doveva decollare. Le condizioni meteo la sera del 5 febbraio 2025 erano infatti proibitive a causa di una nebbia molto fitta intorno alla tenuta Rovagnati di Castelguelfo, nel Parmense, tanto appunto da rendere pericoloso decollare. Quella sera l'elicottero Agusta Westland AW 109, partito dall'eliporto privato della famiglia, precipitò da quasi 200 metri di altezza pochi minuti dopo aver preso il volo e nello schianto al suolo persero la vita l'imprenditore 41enne Lorenzo Rovagnati, ad del colosso dei salumi che porta il cognome di famiglia, il pilota 59enne Flavio Massa, residente a Desio, in Brianza, e l'altro pilota, Leonardo Italiani, di Torre d'Isola (Pavia).

