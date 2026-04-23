Nonostante le sanzioni europee, il petrolio russo continua ad arrivare nel continente attraverso l’oleodotto Druzhba, che è stato riaperto dopo un periodo di sospensione. Negli ultimi quattro anni, le tensioni geopolitiche hanno portato a un aumento dell’importanza dell’energia come leva di pressione internazionale, con il conflitto in Ucraina e in Medio Oriente che hanno messo in evidenza questa dinamica.

Negli ultimi quattro anni l’energia si è confermata un’arma geopolitica di primissimo piano. Lo avevamo riscoperto con la guerra in Ucraina e lo abbiamo capito molto bene col conflitto in Medio Oriente. L’invasione su larga scala del 2022 ha lacerato quello che era un legame intimo tra i Paesi europei e la Russia, basato sul flusso di petrolio e gas. In un frangente però assai difficile per gli Stati Uniti, egemoni nel nostro continente, la riapertura a Mosca rappresenta un male minore rispetto ad altre opzioni. Da qui la notizia (prevedibile) della complementare riapertura dell’oleodotto Druzhba, letteralmente “dell’Amicizia”, che trasporta l’oro nero verso gli Stati dell’Europa centrale e orientale.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Petrolio russo in Europa nonostante le sanzioni, riapre l’oleodotto Druzhba

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