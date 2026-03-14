Petrolio russo Salvini | ‘Se gli Usa allentano le sanzioni valutino anche Europa e Italia’

Il vicepremier Salvini ha commentato la situazione del petrolio russo, invitando l’Europa e l’Italia a valutare l’eventualità di un allentamento delle sanzioni da parte degli Stati Uniti. Ha sottolineato che non si tratta di schierarsi pro o contro Putin, ma di adottare una posizione pragmatica sulla questione energetica. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle strategie da adottare in ambito internazionale.

Ilpetroliotorna al centro della politica internazionale. Il vicepremier e leader della Lega,Matteo Salviniha commentato la decisione degliStati Uniti di allentare alcune sanzioni sul greggio proveniente dalla Russia, aprendo alla possibilità di acquistare il petrolio già in transito. Parlando con i cronisti a margine di un appuntamento elettorale a Ponte Milvio, a Roma, Salvini ha invitato l’Europa a riflettere sulla stessa scelta. Secondo il leader della Lega si tratta di unadecisione pragmatica,legata soprattutto alla stabilità dei mercati energetici. “Non si tratta di essere pro-Putin o anti-Putin“, ha spiegato, sottolineando chela questione riguarda prima di tutto il petrolio e le conseguenze economiche per i Paesi europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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