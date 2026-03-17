La piccola svolta del petrolio in Ucraina | l’oleodotto Druzhba sarà riparato Arriva l’ok di Zelensky Dentro ci passa il greggio russo

L’oleodotto Druzhba, che trasporta greggio russo in Europa, sarà riparato dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte delle autorità ucraine. Zelensky ha dato il suo assenso, permettendo il ripristino del flusso di petrolio attraverso il tubo. In un momento in cui l’attenzione globale è concentrata sulla guerra in Iran e sulla crisi nel Golfo, questa decisione rappresenta un nuovo sviluppo nel settore energetico.

C’è un piccolo tassello che, in un mondo che ha gli occhi puntati sulla guerra contro l’Iran e la crisi del petrolio nel Golfo, non è da poco. Ed è stato inserito solo oggi nel puzzle del conflitto russo-ucraino. Il numero uno di Kiev Volodymyr Zelensky ha accettato la riparazione dell’ oleodotto Druzhba, danneggiato dalla guerra. Un punto su cui si erano create tensioni geopolitiche. L’importanza di Druzhba. Costruito negli anni ’60, Druzhba è uno degli oleodotti più lunghi al mondo (circa 4.000 km). Collega la Russia centrale alle raffinerie di Polonia, Germania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. Gli attacchi del 27 gennaio l’hanno danneggiato, portando all’ interruzione delle forniture di greggio a Ungheria e Slovacchia. 🔗 Leggi su Open.online

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