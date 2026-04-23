Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 105 dollari al barile a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Questa escalation si riflette sui mercati asiatici e si ripercuote sui bilanci delle economie che dipendono dalle importazioni di greggio. La situazione deriva da uno stallo diplomatico tra le due parti, che ha influenzato la domanda e l’offerta del carburante.

? Cosa sapere Il Brent supera i 105 dollari per lo stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran.. L'impennata del greggio colpisce i mercati asiatici e i bilanci delle economie importatrici.. Il prezzo del Brent ha superato la soglia dei 105 dollari dopo che lo stallo diplomatico tra gli Stati Uniti e l’Iran ha innescato una violenta corsa al rialzo delle materie prime energetiche. Il greggio WTI è balzato del 4,06% toccando i 96,73 dollari, mentre il riferimento globale si attesta a 105,63 dollari con un incremento del 3,62%, riflettendo l’impatto immediato delle tensioni in Medio Oriente sulla stabilità dei costi energetici mondiali. Squilibri finanziari tra l’euforia di Tokyo e la contrazione dell’Asia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 105 dollari: scoppia il caos energetico tra USA e Iran

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