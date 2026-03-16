Iran petrolio arriva a 105 dollari al barile | prezzo record da luglio 2022

Il prezzo del petrolio ha superato i 105 dollari al barile, raggiungendo il livello più alto da luglio 2022. La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, importante via di passaggio per il 20% del commercio di greggio, sono le ragioni principali di questa salita. I mercati energetici continuano a monitorare attentamente la situazione nella regione.

(Adnkronos) – Il petrolio oltre i 105 dollari al barile. La guerra in Iran e la chiusura dello Stretto di Hormuz, passaggio chiave per il 20% del commercio di greggio, spingono i prezzi ai massimi da luglio 2022. Le notizie relative alla prosecuzione della guerra per altre 3 settimane, come prospettano le forze di difesa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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