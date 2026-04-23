Petizione anti-tangeziale bufera su Spaggiari

Una petizione contro le recenti decisioni dell'assessore ha sollevato polemiche, portando a una forte reazione da parte dell'amministrazione comunale. La crisi politica ha coinvolto la maggioranza, con il sindaco che ha espresso pubblicamente il suo dissenso nei confronti di una consigliera. La situazione ha generato discussioni tra i membri della coalizione e ha attirato l'attenzione dei cittadini sulla tenuta dell'esecutivo locale.

Crisi politica nella maggioranza, il sindaco Fausto Torelli ’ripudia’ la consigliera Sabrina Spaggiari (nella foto), rea di aver sottoscritto – senza preventivo confronto i colleghi di ’Montecchio Futura’ – insieme ad altri 103 cittadini una petizione che mette in discussione la variante al Piano attività estrattive 2025 (prevede la concessione a Emiliana Conglomerati dell’ampliamento della cava Spalletti di via Piave), e il connesso progetto delle tangenziali nord e sud-ovest. Il documento, depositato lunedì in Comune, è caduto come un macigno sulla scrivania di Torelli, che dal 2019 indica le due arterie tra i "fiori all’occhiello" del suo programma di mandato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petizione anti-tangeziale, bufera su Spaggiari Notizie correlate Paralimpiadi nella bufera. La scelta anti boicottaggi: "Nessun portabandiera"Una bufera senza precedenti travolge la vigilia dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Bufera in ong anti-aids fondata da Harry, principe querelato per 'diffamazione'Nuova grana per il principe ribelle Harry e, indirettamente, per la famiglia reale britannica.