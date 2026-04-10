Bufera in ong anti-aids fondata da Harry principe querelato per ' diffamazione'

Una controversia coinvolge il principe e un'organizzazione non governativa anti-AIDS da lui fondata, che si trova al centro di una causa per diffamazione. La querelle è stata intentata da un'azienda contro il royal, e la vicenda ha attirato l'attenzione sui rapporti tra i membri della famiglia reale e le attività di beneficenza. La notizia ha fatto scalpore nel Regno Unito, alimentando discussioni sulla trasparenza e le responsabilità dei royal nelle iniziative pubbliche.

Nuova grana per il principe ribelle Harry e, indirettamente, per la famiglia reale britannica. Il secondogenito di re Carlo III e della compianta Lady Diana risulta infatti essere stato querelato per presunta " diffamazione " dinanzi all' Alta Corte di Londra da un'associazione benefica per la lotta alla diffusione dell' Aids fra i bambini dell' Africa australe da lui stesso a suo tempo co-fondata nel ricordo dell'impegno caritativo di sua madre. La denuncia, depositata nelle ultime ore, come visionato da vari media del Regno Unito nella cancelleria del tribunale, ha a che fare con una disputa accesasi l'anno scorso fra il principe e il consiglio di amministrazione della stessa ong, denominata Sentebale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bufera in ong anti-aids fondata da Harry, principe querelato per 'diffamazione' “Da principe azzurro a testimonial di dolcetti”: Harry nella bufera per il cachet da 50 mila dollari per partecipare ad un panelMonetizzare il titolo aristocratico ottenuto grazie al matrimonio con Harry è sempre stata la missione di Meghan, ma qualcosa, oggi, sembra essersi... Leggi anche: Fabrizio Corona querelato per diffamazione da Filippo Champagne: lo aveva accusato di fare uso di cocaina