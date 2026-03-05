Paralimpiadi nella bufera La scelta anti boicottaggi | Nessun portabandiera

Nella vigilia dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, si è scatenata una polemica inaspettata. Gli organizzatori hanno deciso di non assegnare un portabandiera ai rappresentanti italiani, una scelta che ha suscitato reazioni forti e critiche. La decisione è stata comunicata poco prima dell’inizio delle competizioni, creando tensioni tra gli atleti e il pubblico presente.

Una bufera senza precedenti travolge la vigilia dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A sole ventiquattro ore dall’accensione del braciere, prevista per domani sera all’Arena di Verona, la notizia è ufficiale: la cerimonia di apertura non vedrà la tradizionale sfilata degli atleti portabandiera. Si tratta di una scelta che ha un solo precedente storico, anche se con numerosi distinguo, quello dei Giochi di Mosca 1980 (quando gli Stati Uniti e il blocco occidentale protestarono per l’invasione sovietica dell’Afghanistan) e che certifica il caos organizzativo e diplomatico in cui è sprofondata la manifestazione proprio nel momento del suo debutto ufficiale sul suolo italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bufera sulle Paralimpiadi: non ci saranno i portabandiera alla cerimonia d'apertura. Il caso Russia e il caos organizzativo: "Lontananza dai campi di gara"

Paralimpiadi nella bufera, Ucraina, Estonia e Chechia bloicotteranno l'apertura

