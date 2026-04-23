Pesticidi utilizzati in agricoltura confermato l' avvelenamento dei lupi nel parco nazionale d' Abruzzo

Recentemente sono stati analizzati diversi campioni all’interno di un parco nazionale e, in più della metà di essi, sono state trovate tracce di pesticidi impiegati in agricoltura. Questa scoperta conferma il coinvolgimento di sostanze chimiche specifiche nell’ambiente naturale del parco. In un caso specifico, si è verificato anche un avvelenamento di lupi, collegato presumibilmente alla presenza di queste sostanze.

Su una larga parte dei campioni analizzati «sono state individuate tracce di pesticidi utilizzati in agricoltura». Come riporta l'Agi, all'istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise il quadro è già abbastanza chiaro per quanto riguarda gli avvenimenti dei lupi avvenuti in questi giorni nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cinque lupi trovarti morti nel parco nazionale d’Abruzzo: si sospetta l'avvelenamentoSono stati trovati cinque lupi morti da una pattuglia guardiaparco in servizio nel comune di Alfedena (località San Francesco) nell’area continua del... Cinque lupi morti nel Parco d’Abruzzo, ipotesi avvelenamento: “Deriva criminale inaccettabile”. Sono dieci in pochi giorniCinque lupi trovati morti nel perimetro del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, probabilmente avvelenati. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pesticidi: il pericolo invisibile che finisce nel nostro cibo; Dal 1° maggio arrivano i pesticidi sulle tavole europee. Grazie a Bruxelles; Frutta e verdura con pesticidi espongono al rischio di cancro ai polmoni; Depositata l'iniziativa contro i pesticidi sintetici. Pesticidi utilizzati in agricoltura, confermato l'avvelenamento dei lupi nel parco nazionale d'AbruzzoA confermare la morte a causa di un veleno sono stati gli esami eseguito nell'istituto zooprofilattico di Teramo ... ilpescara.it Pesticidi in agricoltura, cresce il rischio tumoriROMA (ITALPRESS) - Un nuovo studio internazionale accende i riflettori sui rischi legati all’uso dei pesticidi in agricoltura. La ricerca, pubblicata su ... italpress.com Sono almeno 18 i lupi trovati morti nel Parco d’Abruzzo negli ultimi giorni. Le prime analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo confermano l’avvelenamento: nei bocconi di carne sono stati trovati pesticidi usati in agricoltura, facilmente reperibili. Le esche era - facebook.com facebook