Pesticidi utilizzati in agricoltura confermato l' avvelenamento dei lupi nel parco nazionale d' Abruzzo

Da ilpescara.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente sono stati analizzati diversi campioni all’interno di un parco nazionale e, in più della metà di essi, sono state trovate tracce di pesticidi impiegati in agricoltura. Questa scoperta conferma il coinvolgimento di sostanze chimiche specifiche nell’ambiente naturale del parco. In un caso specifico, si è verificato anche un avvelenamento di lupi, collegato presumibilmente alla presenza di queste sostanze.

Su una larga parte dei campioni analizzati «sono state individuate tracce di pesticidi utilizzati in agricoltura». Come riporta l'Agi, all'istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise il quadro è già abbastanza chiaro per quanto riguarda gli avvenimenti dei lupi avvenuti in questi giorni nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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