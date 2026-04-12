Pesca nell' area ' vietata' della Riserva Marina delle Tremiti | imbarcazione intercettata e carico sequestrato

Durante un'operazione di pattugliamento marittimo, un velivolo della Guardia Costiera ha individuato un peschereccio che stava pescando in un'area vietata della Riserva Marina delle Tremiti. L’intervento ha portato al sequestro del carico e all’intercettamento dell’imbarcazione. La zona interessata è quella di riserva integrale ‘A’ dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, dove le attività di pesca sono vietate per tutelare l’ambiente marino.