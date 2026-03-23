Pesca illegale e i rischi sanitari Salerno e provincia al setaccio | 1.000 kg di pescato sequestrato in 10 giorni

Lotta alla pesca illegale: la Capitaneria di Porto di Salerno, infatti, ha effettuato controlli e sequestri per oltre una tonnellata di prodotto ittico. L’operazione complessa regionale controlli sulla filiera della pesca denominata “S. Giuseppe 2026” ha messo in campo uno schieramento imponente di uomini e mezzi lungo tutto il litorale della provincia di Salerno. La sicurezza alimentare si conferma una priorità assoluta per la tutela dei consumatori e per garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore. In tale contesto, dopo l’intesa attività condotta nell’ultimo trimestre del 2025, proseguono senza sosta i controlli della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Salerno lungo l’intera filiera della pesca e della commercializzazione dei prodotti ittici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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