K-Pop Fest a Napoli | ingresso gratuito per il primo festival del Sud all’Edenlandia!

A Napoli si tiene il primo K-Pop Fest nel Sud Italia, che si svolge all’Edenlandia. L’evento è gratuito e si rivolge a tutti gli appassionati di musica pop coreana. La manifestazione vede la partecipazione di diversi artisti e gruppi dedicati al genere k-pop, attirando un pubblico vario e numeroso. L’evento si svolge nel parco divertimenti nel capoluogo campano.

"> K-Pop Fest a Napoli: il Primo Festival del Sud Italia all’Edenlandia. Il 21 e 22 marzo 2026, Napoli ospiterà il K-Pop Fest, un evento senza precedenti nel Sud Italia dedicato alla cultura pop coreana. Si svolgerà nel famoso parco divertimenti Edenlandia, un luogo iconico che si trasformerà in un epicentro della cultura K-Pop. Questo festival celebra un fenomeno globale, portando la magia della musica e della danza coreana direttamente in città. La folta presenza di appassionati di K-Pop e della cultura coreana attesta l’interesse crescente verso l’Onda Coreana o Hallyu, una corrente culturale che ha rivoluzionato le tendenze giovanili nel mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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