Casal di Principe | 3 anni di carcere per l’uomo che aggrediva la moglie

A Casal di Principe, un uomo di 52 anni è stato arrestato il 23 aprile con l’accusa di aver maltrattato la moglie. Dopo un procedimento legale, il Tribunale di Aversa ha emesso una sentenza definitiva di tre anni di carcere nei suoi confronti. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che ha portato alla condanna dell’uomo.

? Cosa sapere Uomo di 52 anni arrestato a Casal di Principe il 23 aprile per maltrattamenti.. Tribunale di Aversa emette condanna definitiva a tre anni di carcere per i fatti.. I Carabinieri della stazione di Casal di Principe hanno condotto l’arresto di un uomo di 52 anni in data 23 Aprile 2026, a seguito di una sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Aversa Napoli Nord per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il provvedimento giudiziario è stato eseguito alle ore 10:04 del mattino direttamente presso l’abitazione del cinquantaduenne. Le indagini hanno ricostruito una dinamica di violenza che si è protratta nel tempo, avendo inizio nel 2020.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casal di Principe: 3 anni di carcere per l’uomo che aggrediva la moglie Notizie correlate Spara in casa dopo una lite con la moglie: arrestato 57enne a Casal di PrincipeColpi di pistola esplosi nell’appartamento a Casal di Principe, nel Casertano, durante una violenta discussione. Casal di Principe, tenta di uccidere la moglie e spara in casa con una pistola: arrestatoLite familiare degenera, impugna una pistola e spara contro la moglie: 57enne arrestato per tentato femminicidio a Casal di Principe. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Camorra, la Dia sequestra beni a uomini ritenuti legati alle fazioni Schiavone e Russo del clan dei Casalesi; Blitz dei carabinieri: sequestrati 5mila euro in contanti e armi rubate. Arrestato 37enne; Casal di Principe, studenti protagonisti al Teatro della Legalità con la Polizia di Stato; Blitz dei carabinieri contro il gioco d'azzardo clandestino: scoperta bisca, 26 denunciati. Casal di Principe, maltrattamenti in famiglia: arrestato 52enne, deve scontare tre anniCasal di Principe (Caserta) - Una vicenda di violenze domestiche protratte nel tempo si chiude con l’arresto di un uomo del posto, destinatario di un ordine ... pupia.tv CASAL DI PRINCIPE - Maltrattamenti contro la compagna e la figlia minorenne: 52enne condannato a 3 anni finisce in carcere10:36:22 Nel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a Casal di Principe, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria, port ... casertafocus.net E' successo a Casal di Principe, nel Casertano #CasaldiPrincipe - facebook.com facebook