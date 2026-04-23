Perù stop ai jet F-16 da 3,5 miliardi | scontro aperto con gli USA

Il governo peruviano ha deciso di sospendere l'acquisto di 24 jet F-16, un contratto dal valore di 3,5 miliardi di dollari con gli Stati Uniti. La decisione è stata annunciata dal presidente, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La sospensione arriva in un momento di tensione tra il paese e gli Stati Uniti, che avevano avviato le procedure di vendita. La vicenda coinvolge anche aspetti legali legati al contratto e alla procedura di acquisto.

? Cosa sapere Il presidente José Balcázar sospende l'acquisto di 24 caccia F-16 da 3,5 miliardi di dollari.. La decisione a Lima scatena una dura reazione diplomatica dall'amministrazione Trump.. Il presidente ad interim José Balcázar ha congelato l’acquisizione di 24 caccia F-16 Block 70 della Lockheed Martin, scatenando una dura reazione diplomatica da parte dell’amministrazione Trump a Lima. La decisione di sospendere l’operazione militare, precedentemente concordata con l’ex presidente José Jerí — rimosso dall’incarico il 17 febbraio e attualmente coinvolto in un procedimento per corruzione — è stata motivata da preoccupazioni relative alla sostenibilità del debito nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perù, stop ai jet F-16 da 3,5 miliardi: scontro aperto con gli USA Notizie correlate Il Perù sospende l’acquisto di 24 jet dagli Usa e Washington li minaccia: “Useremo ogni mezzo per tutelare i nostri interessi”L’amministrazione Trump prende di mira il Perù, minacciando di “usare tutti gli strumenti a disposizione” per “tutelare” gli interessi di Washington... Spagna, stop ai social per gli under 16Dopo Australia e Francia, anche la Spagna introduce restrizioni sull’accesso dei minori ai social network, con lo stop per gli under 16.