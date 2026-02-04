Spagna stop ai social per gli under 16
La Spagna ha deciso di mettere un freno all’uso dei social per i minori di 16 anni. L’obiettivo è limitare il tempo passato davanti agli schermi e proteggere i più giovani dai rischi online. La misura segue l’esempio di Australia e Francia, che già avevano adottato restrizioni simili. Da ora in poi, i ragazzi sotto questa età non potranno accedere ai social senza il consenso di un genitore o tutore. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra genitori, esperti e aziende del settore.
Dopo Australia e Francia, anche la Spagna introduce restrizioni sull’accesso dei minori ai social network, con lo stop per gli under 16. Servizio di Letizia Davoli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Social e adolescenti. Anche la Spagna verso lo stop per gli under 16
Il governo spagnolo si prepara a limitare l’uso dei social per i minorenni sotto i 16 anni.
La Spagna dice stop ai social per gli under 16
Spagna, stop ai social per gli under 16
