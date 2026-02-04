Spagna stop ai social per gli under 16

La Spagna ha deciso di mettere un freno all’uso dei social per i minori di 16 anni. L’obiettivo è limitare il tempo passato davanti agli schermi e proteggere i più giovani dai rischi online. La misura segue l’esempio di Australia e Francia, che già avevano adottato restrizioni simili. Da ora in poi, i ragazzi sotto questa età non potranno accedere ai social senza il consenso di un genitore o tutore. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra genitori, esperti e aziende del settore.

