Al teatro Pirandello un viaggio nell’anima dei Monti Sicani con i racconti di Savatteri Sabella e Sardo

Questa mattina al Teatro Pirandello di Agrigento si è tenuta la presentazione del libro “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”. Quattro autori hanno letto storie e ricordi legati a quei monti, tra memoria, tradizioni e identità. La sala era piena, e tra i presenti c’erano appassionati e curiosi di scoprire di più su questa parte di Sicilia.

Un viaggio letterario con quattro autori d’eccezione tra memoria, identità e tradizioni alimentari. Si è svolta questa mattina, al Teatro Pirandello di Agrigento, la presentazione del libro “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, pubblicato da Zolfo Editore. Sul palco sono intervenuti tre.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Monti Sicani I monti Sicani raccontati dagli autori: Savatteri, Sabella e Sardo al teatro Pirandello Il teatro Pirandello ospiterà sabato 7 febbraio alle 10 la presentazione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, un volume pubblicato da Zolfo Editore. Cammarata apre il museo immersivo San Giacomo: un viaggio digitale nei monti Sicani Nel cuore dei monti Sicani nasce il museo immersivo San Giacomo, un’esperienza innovativa che unisce tecnologia e cultura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Monti Sicani Argomenti discussi: Copertura del teatro Pirandello, al via la gara per i lavori dopo un anno dalle infiltrazioni - AgrigentoNotizie; Si affidano i lavori per la copertura del teatro Pirandello; Da Pirandello al teatro per bambini, doppio appuntamento alle Fornaci; Agrigento: il Teatro Pirandello presenta il secondo appuntamento di Passo a due. Da Pirandello al teatro per bambini, doppio appuntamento alle FornaciSpettacoli in programma giovedì 5 febbraio e sabato 7 febbraio ... msn.com Uno nessuno e centomila al Teatro Ghione di RomaDa giovedì e per dieci giorni al Teatro Ghione di Roma è in scena Uno nessuno centomila di Luigi Pirandello. Uno dei pochi romanzi dello scrittore siciliano, sintesi completa di tutto ciò che ho fatt ... rainews.it Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia: il libro sarà presentato al Teatro Pirandello facebook

