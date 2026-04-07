Viaggio nell’anima | Ponza e Gioso sbarcano al Palazzo di Revere

Domenica 12 aprile alle 11, il quarto piano del Palazzo Ducale di Revere sarà il teatro dell'inaugurazione della mostra pittorica intitolata Le emozioni del viaggio. L'evento vede protagonisti i lavori di Ponza e Gioso, che esporranno le loro opere dedicate ai sentimenti e alle atmosfere legate ai viaggi. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo da definire, offrendo l’opportunità di esplorare le creazioni di entrambi gli artisti.

Domenica 12 aprile, alle ore 11, il quarto piano del Palazzo Ducale di Revere ospiterà l’apertura della mostra pittorica denominata Le emozioni del viaggio. L’evento mette in primo piano le visioni artistiche di Beniamino Ponza e Laura Gioso, due autori provenienti dal Veneto. L’appuntamento di Borgo Mantovano segna l’incontro tra due linguaggi espressivi distinti ma complementari. Il percorso espositivo si focalizza sul concetto di spostamento inteso come evoluzione spirituale e interiore, utilizzando colori vivaci e una dinamicità marcata nelle tele. Per l’occasione saranno presenti diverse figure istituzionali e tecniche. Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano, e l’Assessore alla Cultura Mara Manzoli cureranno i saluti ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggio nell’anima: Ponza e Gioso sbarcano al Palazzo di Revere Al teatro Pirandello un viaggio nell’anima dei Monti Sicani con i racconti di Savatteri, Sabella e SardoUn viaggio letterario con quattro autori d’eccezione tra memoria, identità e tradizioni alimentari. Silvia Mezzanotte in concerto a Torino: un viaggio nell'anima di Mina tra musica e paroleIl palcoscenico del Teatro Alfieri di Torino si prepara a vibrare per un appuntamento di grande prestigio e intensità emotiva.