Anche chi si prende cura del proprio smartphone eliminando app inutili, pulendo la cache e liberando spazio può comunque riscontrare rallentamenti improvvisi. Questi problemi, spesso inspiegabili, si verificano anche con dispositivi che sono stati mantenuti in ordine. Per contrastare efficacemente questa situazione, un riavvio periodico si rivela una strategia semplice e spesso efficace.

Anche le persone che hanno più cura del proprio cellulare, provvedendo a eliminare app inutili, a pulire la cache, a liberare spazio di archiviazione e a rimuovere file temporanei corrotti, possono incappare in rallentamenti in apparenza inspiegabili. La motivazione talvolta è più semplice di quanto non ci si possa aspettare, e a suggerire il metodo migliore per prendersi cura del proprio dispositivo è Samsung: “Riavvia regolarmente il tuo Galaxy per evitare rallentamenti o blocchi”, scrive l’azienda coreana in un vedemecum pubblicato di recente. Non si tratta, peraltro, di un consiglio rivoluzionario, dal momento che viene già proposto sullo stesso manuale ufficiale del telefono.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Perché il riavvio periodico è il miglior alleato contro i rallentamenti del tuo smartphone

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