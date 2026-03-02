amazon fire tv la nuova app per smartphone che trasforma il tuo telefono in un vero alleato

Amazon ha lanciato una nuova app per smartphone che permette di controllare facilmente le Fire TV Stick, le chiavette HDMI molto diffuse nel nostro paese. L’app è stata pensata per semplificare l’interazione con i dispositivi, offrendo un modo più intuitivo di gestire i contenuti. La novità mira a migliorare l’esperienza di utilizzo di chi possiede questi prodotti.

Amazon ha deciso di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con le Fire TV Stick, quelle popolari chiavette HDMI che hanno rivoluzionato l’esperienza televisiva di milioni di italiani. La nuova app Fire TV per smartphone non è un semplice aggiornamento estetico, ma una riprogettazione completa che punta a rendere il telefono il vero centro di controllo dell’intrattenimento domestico. L’aggiornamento è in distribuzione in Italia a partire dal 25 febbraio 2026 e sarà completato nel corso delle prossime settimane. Chi possiede una Fire TV Stick e utilizza già l’app mobile si troverà di fronte a un’interfaccia completamente rinnovata, progettata per essere coerente con la nuova esperienza Fire TV che Amazon sta distribuendo anche sulle televisioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

