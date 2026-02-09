L’ansia che l’IA rubi il lavoro e perché in realtà può diventare il miglior alleato

L’ansia di perdere il lavoro a causa dell’intelligenza artificiale cresce tra i lavoratori. Molti temono che le macchine possano sostituire le persone in molte mansioni, rendendo obsolete alcune professioni. Tuttavia, alcuni esperti spiegano che l’IA può anche aiutare a migliorare le attività quotidiane, diventando un alleato piuttosto che una minaccia. La paura è naturale, soprattutto quando si vede una tecnologia che in pochi secondi fa cose che a noi richiedono ore. Ma in molti casi, l’uso corretto dell’IA può portare più benefici che rischi

La paura è comprensibile: quando una tecnologia sembra "fare in pochi secondi" ciò che a noi richiede ore, la prima reazione è difensiva. Negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale è entrata nel linguaggio comune con una velocità rara, e con lei è arrivata una domanda che pesa: "E se domani non servissi più?". In realtà, questa angoscia nasce spesso da un equivoco: confondere l'automazione di alcune mansioni con la sostituzione delle persone. L'IA non è un collega che ti ruba la scrivania, è uno strumento che può toglierti di dosso la parte più ripetitiva e meno creativa del lavoro, lasciandoti più tempo per ciò che richiede giudizio, responsabilità, empatia e visione.

