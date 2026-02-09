Andrea Pucci ha deciso di lasciare la serata di Sanremo come co-conduttore. La sua scelta ha scatenato molte polemiche, ma lui ha preferito mantenere la coerenza con le sue idee. La sua uscita dal palco ha fatto parlare, anche se per alcuni potrebbe sembrare un gesto di protesta più che uno di opportunità. Quello che è certo è che Pucci ha dimostrato di non voler piegarsi alle pressioni di un pubblico troppo sensibile.

È deprimente quello che è accaduto al comico milanese. Ha sbagliato a rinunciare alla serata di co-conduttore a Sanremo, ma ha fatto benissimo se il risultato è stata l’ennesima passerella di politicamente corretto di una sinistra alla canna del gas. Sessista, razzista, omofobo: tutto vero, tutto sbagliato, tutto lecito. La sinistra ha archiviato il Voltaire dei baci Perugina, quello disposto a dare la propria vita per un avversario di cui non condivide le idee ma desidera conoscerle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La comicità può essere di destra o di sinistra? Sì, purché faccia sorridere anche l’altra parte. Andrea Pucci fa sorridere la mia indignazione

Approfondimenti su Andrea Pucci

Ultime notizie su Andrea Pucci

