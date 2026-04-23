Perché Barbara D’Urso ha fatto causa a Mediaset

Dopo il fallimento della procedura di mediazione, la conduttrice ha intentato una causa legale contro l’azienda televisiva che tre anni fa ha interrotto il suo rapporto di lavoro. La vicenda riguarda una disputa contrattuale tra la presentatrice e l’emittente, che ha portato le parti a rivolgersi alle vie legali. La causa è stata depositata presso un tribunale competente, aprendo un nuovo capitolo nella lunga storia delle loro relazioni professionali.

Fallita la procedura di mediazione, Barbara D’Urso ha fatto causa a Mediaset, portando in tribunale l’azienda che tre anni fa l’ha messa alla porta. Lo scrive l’edizione online de La Stampa. La conduttrice ha denunciato diritti non pagati e ingerenze da parte di Mediaset nei suoi programmi, in particolare per quanto riguarda la scelta degli ospiti. E poi c’è la questione degli insulti pubblicati online da un account ufficiale del Biscione. Barbara D’Urso (Imagoeconomica). I motivi della denuncia da parte di Barbara D’Urso. La conduttrice contesta a Mediaset il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi firmati come autrice nei suoi 20 anni in azienda, nonché per il format di sua proprietà Live non è la D’Urso.🔗 Leggi su Lettera43.it

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