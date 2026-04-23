Alcune donne sperimentano un travaglio più lungo rispetto ad altre, con differenze che dipendono da vari fattori. La durata del travaglio può essere influenzata da caratteristiche anatomiche, come la conformazione pelvica, o da aspetti legati alla posizione del bambino. Anche le condizioni di salute materna e il ritmo delle contrazioni contribuiscono a determinare il tempo necessario per completare il parto. Ogni gravidanza presenta caratteristiche uniche e diverse.

Ogni gravidanza è una storia a sé. La sua durata, i sintomi e la loro intensità, così come la durata del travaglio, variano da gestazione a gestazione. Anche la stessa donna può riscontrare importanti differenze tra la prima e le gravidanze successive. È questo, in sintesi, il motivo per cui per alcune donne il travaglio dura meno e per altre, invece, di più. Di per sé si parla di travaglio prolungato quando il parto non avanza come atteso. Capire perché accade è il primo passo per affrontarlo con meno paura. Cos’è il travaglio prolungato. Per decenni, il riferimento per misurare la normalità del travaglio è stata la curva di Friedman, elaborata negli anni Cinquanta su un campione relativamente piccolo di donne.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Perché alcune donne hanno un travaglio prolungato

3 cose che rendono il travaglio più veloce

Notizie correlate

BLOG| Perché alcune donne non denunciano: paura, vergogna, isolamentoMolte donne non denunciano per paura di non essere credute, di perdere i figli, di peggiorare la situazione.

Referendum, Travaglio a La7: “Alta Corte disciplinare? Hanno scritto la legge coi piedi perché sono degli analfabeti”“L’Alta Corrte disciplinare nella riforma Nordio? Se tu prendi degli analfabeti e li metti al posto di Calamandrei, Einaudi, De Gasperi, Togliatti,...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Carenza di ferro in primavera: perché è così diffusa tra le donne?; Nausee e vomito in gravidanza hanno una base genetica; Giornata della salute della donna: farmacie e territorio insieme in prima linea; Senza indipendenza economica non c’è libertà per le donne.

Nausee e vomito in gravidanza hanno una base geneticaPerché in alcune donne le nausee in gravidanza possono essere così pesanti? Nell’iperemesi gravidica, infatti, le nausee e il vomito sono così intensi da poter causare disidratazione, perdita di peso, ... repubblica.it

Roma nella memoria, questa immagine cattura un momento di vita quotidiana di alcune Donne riunite davanti a una Bancarella di Frutta, a Piazza dei Cinque a Trastevere, a metà degli anni '50 - facebook.com facebook