Referendum Travaglio a La7 | Alta Corte disciplinare? Hanno scritto la legge coi piedi perché sono degli analfabeti

Durante un intervento a La7, un giornalista ha espresso dure critiche sull’Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma Nordio, affermando che chi l’ha scritta è analfabeta e che la legge è stata redatta in modo approssimativo. Ha paragonato i membri dell’organo a figure storiche di rilievo che, a suo avviso, non sarebbero stati adeguatamente rappresentate nella normativa. La discussione si concentra sul contenuto e sulla qualità della legge approvata.

“L’Alta Corrte disciplinare nella riforma Nordio? Se tu prendi degli analfabeti e li metti al posto di Calamandrei, Einaudi, De Gasperi, Togliatti, Saragat e Terracini, ottieni questi risultati”. Sono le parole pronunciate a Dimartedì (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, commentando la riforma della giustizia sulla è previsto il referendum costituzionale il 22 e il 23 marzo. Il direttore del Fatto, in particolare, attacca duramente l’impianto normativo dell’Alta Corte disciplinare, definendolo pasticciato e incostituzionale nei fatti. La riforma Nordio, infatti, modifica l’articolo 105, attribuendo la giurisdizione... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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