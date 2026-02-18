BLOG| Perché alcune donne non denunciano | paura vergogna isolamento

Una donna di 35 anni non ha sporto denuncia dopo aver subito una minaccia, perché ha paura delle ripercussioni e si sente isolata. Molte donne evitano di parlare per timore di giudizi o di peggiorare la loro situazione, anche quando sono vittime di abusi o violenze. La paura di non essere credute e il senso di vergogna spingono molte a rimanere in silenzio, anche quando il dolore è evidente.

Molte donne non denunciano per paura di non essere credute, di perdere i figli, di peggiorare la situazione. Altre provano vergogna, si sentono colpevoli, responsabili di ciò che subiscono "Perché non ha denunciato?". È una delle domande più frequenti, e più ingiuste. Perché presuppone che denunciare sia facile, immediato, privo di conseguenze. La realtà è diversa. Denunciare significa esporsi, rischiare, rompere equilibri già fragili. Molte donne non denunciano per paura di non essere credute, di perdere i figli, di peggiorare la situazione. Altre provano vergogna, si sentono colpevoli, responsabili di ciò che subiscono.