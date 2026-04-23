Percassi ricorda l'errore arbitrale contro la Lazio nel 2019 | l'episodio del tocco di mano di Bastos
Dopo la sconfitta contro la Lazio nel 2019, l'amministratore delegato ha richiamato un episodio arbitrale che aveva suscitato polemiche, riguardante un tocco di mano di Bastos. In quell'occasione, l'arbitro non aveva assegnato un calcio di rigore alla squadra. Percassi ha ripercorso l'episodio ricordando i dettagli dell'azione e le decisioni prese durante la partita.
Dopo la sconfitta contro la Lazio e la coda di polemiche Percassi ha ricordato un altro errore arbitrale, sempre contro i biancocelesti in finale di Coppa Italia: "Non è la prima volta che ci capita".🔗 Leggi su Fanpage.it
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