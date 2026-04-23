Percassi ricorda l'errore arbitrale contro la Lazio nel 2019 | l'episodio del tocco di mano di Bastos

Dopo la sconfitta contro la Lazio nel 2019, l'amministratore delegato ha richiamato un episodio arbitrale che aveva suscitato polemiche, riguardante un tocco di mano di Bastos. In quell'occasione, l'arbitro non aveva assegnato un calcio di rigore alla squadra. Percassi ha ripercorso l'episodio ricordando i dettagli dell'azione e le decisioni prese durante la partita.