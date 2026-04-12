Spiaggia libera e pulita I ragazzi della ’Dazzi’ in azione a Carrara

Quest'anno si è tenuta la 33ª edizione dell'iniziativa di Legambiente 'Spiagge pulite', con la partecipazione di un gruppo di giovani che si sono occupati di pulire una spiaggia libera a Carrara. L'evento si svolge periodicamente per mantenere l'area pulita e garantire un ambiente più salubre. I partecipanti hanno raccolto rifiuti e spazzatura lungo la battigia, contribuendo a un risultato visibile e tangibile.

Si è svolta anche quest’anno l’iniziativa di Legambiente ’Spiagge pulite’. Siamo ormai alla 33ª edizione di questa campagna internazionale ’Clean-up the Med’ che è diffusa in 22 Paesi del Mediterraneo e il cui obiettivo principale non è solo quello di rimuovere fisicamente i rifiuti, ma anche sensibilizzare ed educare la collettività sul problema dei rifiuti marini prodotti dall’uomo. "Ci fa particolarmente piacere – afferma Legambiente Carrara – che anche quest’anno sia stata organizzata in collaborazione con una scuola, la media Dazzi dell’Istituto comprensivo Fossola ’Gentili’, perché riteniamo che il contributo delle giovani generazioni sia essenziale per la salvaguardia dell’ambiente e per un efficace lotta contro il riscaldamento globale ".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spiaggia libera e pulita. I ragazzi della ’Dazzi’ in azione a Carrara Vandali in azione a Mercatello: divelto il passamano della discesa alla spiaggia liberaAncora un atto vandalico alla spiaggia Balnea di Mercatello: divelto il passamano della discesa alla spiaggia libera, ripristinato con impegno dal... Agropoli, via libera al progetto per riqualificare la spiaggia della marinaLa giunta municipale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la...