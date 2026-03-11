Lingue tornano con Un po’ ci conviene | il nuovo singolo in radio e in streaming dal 13 marzo

Da venerdì 13 marzo 2026 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale Un po’ ci conviene, il nuovo singolo dei Lingue pubblicato da Matilde Dischi. Il brano segna un nuovo passaggio nel percorso della band abruzzese e si presenta come una traccia intensa, ruvida e profondamente generazionale, capace di trasformare fragilità, dolore e inadeguatezza in materia sonora viva. Un po’ ci conviene racconta la convivenza con un dolore che non passa, che resta addosso e, col tempo, finisce quasi per diventare familiare. È una canzone che nasce da un senso di inadeguatezza difficile da definire, ma anche dal tentativo di reagire, scegliendo strade istintive, sfacciate e talvolta scomode come unico modo per affrontare la ferita. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

