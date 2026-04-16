L’attrice ha criticato le preferenze di una parte dell’elettorato femminile bianco alle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, commentando in modo schietto le decisioni di voto di alcune elettrici. Ha fatto riferimento a un personaggio di un film, definendolo come esempio da seguire. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui comportamenti di voto di questo segmento di elettorato, senza entrare nel merito delle ragioni politiche.

Elizabeth Banks ha espresso pubblicamente il suo disappunto per le scelte elettorali di una parte significativa dell’elettorato femminile bianco negli Stati Uniti durante le presidenziali del 2024. L’attrice, nota per il ruolo di Effie Trinket nella saga di The Hunger Games, ha utilizzato proprio il percorso del suo personaggio per lanciare un messaggio politico durante il podcast One Nightstand di Bustle, registrato in occasione della promozione della serie The Miniature Wife. Nel corso dell’intervista, Banks ha riflettuto sull’ evoluzione di Effie Trinket, definendola uno dei ruoli con l’arco narrativo più interessante della sua carriera. Il personaggio, inizialmente sostenitore del sistema di Panem, finisce infatti per cambiare prospettiva quando prende coscienza delle ingiustizie del regime.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Elizabeth Banks contro le elettrici di Trump: “Effie di Hunger Games è il modello da seguire”

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