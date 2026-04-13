Il 12 aprile 2026 in Ungheria si sono svolte elezioni che hanno segnato la fine di sedici anni di governo di Viktor Orbán. La consultazione ha evidenziato una divisione tra le due principali forze di destra nel panorama europeo, riflettendo uno scenario di forte polarizzazione politica. Questo evento ha suscitato riflessioni sul futuro del paese e sulle dinamiche politiche che coinvolgono il continente.

Il terremoto politico del 12 aprile 2026 in Ungheria non ha solo posto fine a sedici anni di dominio ininterrotto di Viktor Orbán, ma ha cristallizzato una frattura profonda che attraversa l’intero continente. La vittoria schiacciante di Péter Magyar e del suo partito Tisza, che ha conquistato una “super-maggioranza” di 138 seggi su 199, segna il trionfo di una visione conservatrice profondamente diversa da quella che ha trasformato Budapest in un “laboratorio dell’illiberalismo”. Le elezioni del 2026 sono state descritte come un vero e proprio referendum sulla collocazione internazionale del Paese: continuare la deriva autoritaria verso la Russia o cambiare rotta verso la democrazia liberale e l’Unione europea.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le elezioni in Ungheria e il dualismo tra le due destre europee. La riflessione di Ippolito

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