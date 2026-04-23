La produzione di ciliegie nella provincia di Barletta-Andria-Trani è stata compromessa dalla grandine, portando a una riduzione significativa della raccolta. Coldiretti Puglia ha diffuso un comunicato in cui si segnala che sono in corso le verifiche in campo da parte degli agricoltori per valutare l’entità dei danni. La tempesta ha interessato diverse zone della provincia, causando danni alle colture in fase di maturazione.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sono in corso le verifiche in campo da parte dei tecnici, necessarie per quantificare i danni e avviare l’iter per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per la grandinata che ha colpito le campagne, la violenta ondata di maltempo ha aggravato una situazione già fortemente compromessa. È quanto denuncia Coldiretti Puglia in riferimento alla grandinata che ha interessato l’agro di Andria, Canosa e Basrletta. Un impatto pesante in una fase cruciale per le ciliegie, con i frutti in pieno sviluppo. I chicchi di grandine hanno provocato la caduta dei frutticini e danneggiato quelli rimasti sulle piante, compromettendone qualità e commercializzazione.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Per la grandine “azzerata la produzione di ciliegia” nella Bat Coldiretti Puglia

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