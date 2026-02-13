In Puglia dopo 38 anni torna il ' Torneo delle Regioni' ma nessuna sede in Capitanata e nella Bat

La regione Puglia riprende a ospitare il Torneo delle Regioni di calcio dopo 38 anni, ma questa volta senza tappe nelle province di Foggia e Bat. La decisione nasce dalla mancanza di strutture adeguate e ha suscitato delusione tra gli appassionati locali. La manifestazione, che si svolgerà nel resto della regione, rappresenta un momento importante per il calcio giovanile italiano, richiamando giovani talenti da tutta Italia.

Si svolgerà dal 27 marzo al 3 aprile. L'associazione Costituzione Cattolica, per voce del suo presidente Alessandro Mancini, ha inviato oggi una lettera formale ai vertici della Regione Puglia e della Lega Nazionale Dilettanti per denunciare quello che definisce un vero e proprio "isolamento territoriale". L'evento - che si è svolto nello Spazio Agorà del Consiglio regionale - segna l'avvio del percorso che dal 27 marzo al 3 aprile riporterà il torneo in Puglia dopo 38 anni. Quasi 150 gare, distribuite su 19 impianti in erba artificiale, coinvolgeranno le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, attraversando un'ampia rete di comuni che da Acquaviva delle Fonti arriva fino a Gallipoli.