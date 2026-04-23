Per il Natale di Roma Musk regala 1 mln di dollari al patrimonio archeologico della Capitale
Durante il periodo natalizio, un'importante figura del settore tecnologico ha donato un milione di dollari al patrimonio archeologico della città. Questa donazione si aggiunge a un contributo complessivo di circa 4 milioni di dollari, raccolti in meno di due anni, destinati alla tutela e alla conservazione dei beni storici della capitale. La somma si inserisce in un progetto volto a preservare il patrimonio culturale locale.
Per il 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana. Lo ha comunicato in una nota lo staff dell’imprenditore statunitense. « Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell’antica Roma». Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell’Impero.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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