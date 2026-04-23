Durante il periodo natalizio, un'importante figura del settore tecnologico ha donato un milione di dollari al patrimonio archeologico della città. Questa donazione si aggiunge a un contributo complessivo di circa 4 milioni di dollari, raccolti in meno di due anni, destinati alla tutela e alla conservazione dei beni storici della capitale. La somma si inserisce in un progetto volto a preservare il patrimonio culturale locale.

Per il 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana. Lo ha comunicato in una nota lo staff dell’imprenditore statunitense. « Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell’antica Roma». Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell’Impero.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Per il Natale di Roma Musk regala 1 mln di dollari al patrimonio archeologico della Capitale

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