Natale di Roma da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale

In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Musk ha annunciato la donazione di un milione di dollari per il patrimonio archeologico e culturale della città. La cifra sarà destinata a iniziative di tutela e conservazione dei siti storici romani. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato, senza ulteriori dettagli sulle modalità di utilizzo dei fondi.

(Adnkronos) – "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana". Lo comunica in una nota lo staff dell'imprenditore statunitense. "Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma. Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell'Impero.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Natale di Roma: da Musk 1 mln dollari per patrimonio archeologico capitale Leggi anche: Natale di Roma, Elon Musk dona un milione di euro per preservare e studiare la storia della Capitale Altri aggiornamenti Temi più discussi: 2779° Natale di Roma; Natale di Roma; 2779° NATALE DI ROMA; Oggi 21 aprile è il Natale di Roma, la leggenda della fondazione della Città Eterna. Natale di Roma: da Musk 1 mln dollari per patrimonio archeologico capitaleRoma, 22 apr. (Adnkronos) - In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio a ... iltempo.it Natale di Roma 2026: il 21 aprile la città festeggia con eventi gratis per tuttiNatale di Roma: la Città festeggia il suo 2779° anniversario il 21 aprile 2026 con concerti, rievocazioni e visite guidate gratuite. funweek.it Agorà. . La Capitale spegne oggi le sue 2779 candeline, ma il regalo più ambito dai romani non è un mazzo di fiori, ma un pieno di carburante. Vincenzo Campitelli si immerge nel traffico del Natale di Roma 2026 per un sondaggio semiserio sulla sopravviven - facebook.com facebook Oggi celebriamo il Natale di Roma #NataleDiRoma x.com