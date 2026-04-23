Una psicologa ha dichiarato che, per separare madri e figli, è necessario ottenere un apposito permesso. Ha inoltre affermato che i bambini coinvolti sono stati portati via dal loro ambiente naturale, provocando traumi significativi a causa della mancanza di stimoli e di contatti con il loro habitat. La vicenda riguarda presunti interventi che hanno avuto ripercussioni sui minori e sulle loro famiglie.

Daniela Chieffo è direttrice dell’unità operativa di psicologia clinica presso l’università Cattolica-Fondazione Policlinico Agostino Gemelli. Esperta stimata, ieri ha partecipato all’evento a sostegno della famiglia nel bosco organizzato alla Camera da Michela Vittoria Brambilla. Ed è inevitabile iniziare la conversazione chiedendole quali traumi abbiano riportato in questi mesi i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion. «Questi bambini sono stati allontanati dai genitori e sono stati di fatto sradicati da un ambiente di vita a contatto con la natura per essere trasferiti in una condizione ambientale molto diversa», dice la dottoressa. «In questo modo è avvenuta una frattura molto brusca, quindi c’è stato un trauma ambientale oltre che relazionale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Per dividere madri e figli serve il patentino»

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