Social stop ai minori sotto i 16 | serve il patentino digitale

Da Senigallia arriva una richiesta al Governo riguardo ai minori sui social network. L’idea prevede di vietare l’accesso ai minori di 16 anni e di introdurre un percorso formativo obbligatorio, chiamato patentino digitale. La proposta mira a regolamentare l’utilizzo delle piattaforme da parte dei giovani, puntando a creare un sistema più controllato e sicuro. La questione è stata sollevata da un esponente locale e coinvolge le autorità nazionali.

Da Senigallia giunge una sollecitazione diretta al Governo per affrontare la gestione dei minori sui social network, attraverso una proposta che punta a combinare il divieto di accesso sotto i 16 anni con l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e guida dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo, ha inviato una comunicazione aperta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per richiedere una normativa che non si limiti a proibire, ma che garantisca una reale preparazione digitale ai giovani. Oltre il semplice divieto: la necessità di una formazione strutturata. La riflessione lanciata dal presidente della Di.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Social, stop ai minori sotto i 16: serve il patentino digitale Notizie correlate Social ai minori, Lavenia (Di.Te.) scrive alla premier Meloni: “Sì al divieto per gli under 16, ma serve anche il Patentino Digitale obbligatorio”SENIGALLIA - Il presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo chiede una legge più coraggiosa: “Non basta... Social sotto i 16 anni, lo psicologo Lavenia: “Vietare non basta, serve il patentino digitale obbligatorio”"Vietare l'accesso ai social ai minori di 16 anni è una scelta necessaria, ma da sola non sufficiente". Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Minori e social: governo prepara multe per genitori che non attivano controlli; Stop ai minori sui social, ecco la app Ue. Von der Leyen: Figli educati dai genitori, non dal web; Social vietati ai minori in Australia: i risultati del bando; Divieto di social ai minori? Pronta app per la verifica dell'età, Von der Layen: Spetta ai genitori educare, non alle piattaforme. Social sotto i 16 anni, lo psicologo Lavenia: Vietare non basta, serve il patentino digitale obbligatorioNella lettera aperta alla premier Giorgia Meloni, il presidente dell'Associazione nazionale dipendenze tecnologiche rilancia la proposta di un percorso formativo strutturato per ragazzi e genitori: L ... orizzontescuola.it Divieto di social ai minori? Pronta app per la verifica dell’età, Von der Layen: Spetta ai genitori educare, non alle piattaformeMentre da mesi si parla di un possibile divieto di social per i minori, oggi, 15 aprile, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto stampa a Bruxelles ha dato un importan ... tecnicadellascuola.it Sui social hanno condiviso la cena di compleanno e il giorno prima la presenza al concerto di Gaia a Milano - facebook.com facebook "L'alce sta bene!": Emil #Holm, tramite i social, rassicura i tifosi della #Juventus sulle sue condizioni fisiche x.com